ДТП на автотрассе «Полесск-Большаково». Есть погибшие 

Около шести вечера на 10 километре автодороги «Полесск-Большаково» столкнулись две иномарки. В результате пострадал водитель одного из автомобилей и погибли два пассажира, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
32-летний водитель автомобиля «Вольво» пересек сплошную линию дорожной разметки и, обогнав автомобиль «Пежо», резко затормозил перед ним. Из-за столкновения 54-летняя водитель «Пежо» наехала на придорожное дерево. Мужчина за рулём «Вольво» скрылся с места происшествия. Сотрудники ГИБДД разыскали нарушителя в течении часа после ДТП. В ходе проверки выяснилось, что мужчина на момент аварии был на угнанной машине и в состоянии алкогольного опьянения. Также водитель «Вольво» был лишен права управления транспортными средствами. В результате ДТП водитель «Пежо» получила травмы и доставлена в больницу. Двое пассажиров (81 летняя женщина и 83 -летний мужчина) скончались на месте происшествия.