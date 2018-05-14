Водитель Nissan испугался и врезался в Mitsubishi 

Вчера вечером в Дзержинском районе в столкновении сошлись автомобили Nissan Terrano и Mitsubishi.
По информации аварийных комиссаров «Автоспас» Новосибирск, автомобили двигались в сторону улицы Королёва со стороны Красина.
«Mitsubishi остановился в пробке перед светофором. Nissan двигался по правому ряду, в это время с парковки начал выезжать автомобиль, он его испугался и вильнул влево, где стоял Mitsubishi, что привело к столкновению», — рассказывают аваркомы.
Водитель Nissan свою вину признал, уточняет «Автоспас».