Водитель Nissan испугался и врезался в Mitsubishi

Вчера вечером в Дзержинском районе в столкновении сошлись автомобили Nissan Terrano и Mitsubishi

По информации аварийных комиссаров «Автоспас» Новосибирск, автомобили двигались в сторону улицы Королёва со стороны Красина.

«Mitsubishi остановился в пробке перед светофором. Nissan двигался по правому ряду, в это время с парковки начал выезжать автомобиль, он его испугался и вильнул влево, где стоял Mitsubishi, что привело к столкновению», — рассказывают аваркомы.

Водитель Nissan свою вину признал, уточняет «Автоспас».