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В Хабаровске вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погиб отец Аллахверанова
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В Хабаровске вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погиб отец Аллахверанова 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
ХАБАРОВСК, 15 мая. /ТАСС/. Суд в Хабаровске приговорил к трем годам в колонии-поселении виновника ДТП, в котором погиб отец Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Адрея Драчева, говорится в сообщении суда.
Ранее сообщалось, что отец Аллахверанова в середине января погиб в ДТП в Железнодорожном районе Хабаровска: его сбил автомобиль, когда он переходил дорогу по пешеходному переходу по пути на работу. Водитель с места не скрылся, был трезв. Адвокат сына жертвы ДТП сообщал, что мужчине неоднократно поступали угрозы после гибели спортсмена Драчева в драке в августе 2017 года. Следствием рассматривалась версия о мести, однако подтверждений этому не нашлось.
25-летнего водителя признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). «Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — говорится в сообщении.
Отмечается, что осужденный сбил отца Аллахверанова, разогнав автомобиль до 90 км/ч. После ДТП молодой человек попытался запутать правоохранителей, раскидав вещи потерпевшего и разбитые части машины за пределы пешеходного перехода в выгодном для себя положении. Позднее действительное место аварии было установлено. Сообщается, что осужденный не менее 20 раз за последние три года привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Драка между Аллахверановым и чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Драчевым, после которой последний скончался, произошла 20 августа 2017 года у кафе в центре Хабаровска. Дело в отношении Аллахверанова в настоящее время рассматривается в суде.
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