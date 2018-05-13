Ещё
Мужчина разбился насмерть в собственном автомобиле по дороге во Владивосток
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужчина разбился насмерть в собственном автомобиле по дороге во Владивосток 

360tv.ru 13 мая 2018
Фото: 360tv.ru
Смертельное дорожно‐транспортное происшествие произошло на 278 километре трассы «Уссури». 36‐летний водитель не справился с управлением на автодороге А‐370 в направлении из Хабаровска во Владивосток и машина опрокинулась в кювет. Об этом сообщило РИА VladNews.
Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ и медики зафиксировали гибель водителя на месте аварии. Пассажиры автомобиля с серьезными травмами госпитализированы.
По данным правоохранителей, стаж вождения погибшего на момент автоаварии составил девять лет.
По факту дорожно-транспортного происшествия на трассе «Уссури» проводится проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства смертельной аварии.
В ДТП в Приморском крае погибла молодая девушка, еще пять человек госпитализированы. Стаж вождения пьяной автоледи, спровоцировавшей ДТП, всего один год.
360tv.ru: последние новости
100‐летний водитель в Риге въехал в Mercedes‐Benz Длительность красного сигнала светофора закрепят в законе Три человека погибли в ДТП с участием лося в Подмосковье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГИБДД открыла «охоту» на дачников4
Первое видео проезда по Крымскому мосту97
Господдержка автопрома завершается34
Новый лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа‍52
Россиян предупредили о росте цен на бензин788
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
02:55
Новый лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа‍
Бортжурнал
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
02:16
СМИ сравнили лимузины Путина и Трампа
Автоновости
03:34
Первое видео проезда по Крымскому мосту
Автоновости
00:26
Иномарка въехала в пост ДПС
ДТП
00:13
Крыса вылезла на капот во время движения авто
Автоновости
00:51
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение