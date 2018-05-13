Мужчина разбился насмерть в собственном автомобиле по дороге во Владивосток

Смертельное дорожно‐транспортное происшествие произошло на 278 километре трассы «Уссури». 36‐летний водитель не справился с управлением на автодороге А‐370 в направлении из Хабаровска во Владивосток и машина опрокинулась в кювет. Об этом сообщило РИА VladNews.

Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ и медики зафиксировали гибель водителя на месте аварии. Пассажиры автомобиля с серьезными травмами госпитализированы.

По данным правоохранителей, стаж вождения погибшего на момент автоаварии составил девять лет.

По факту дорожно-транспортного происшествия на трассе «Уссури» проводится проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства смертельной аварии.

В ДТП в Приморском крае погибла молодая девушка, еще пять человек госпитализированы. Стаж вождения пьяной автоледи, спровоцировавшей ДТП, всего один год.