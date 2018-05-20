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В Бурятии задержали водителя, насмерть сбившего двух пешеходов
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В Бурятии задержали водителя, насмерть сбившего двух пешеходов 

ТАСС 5 часов назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
ТАСС, 20 мая. Полиция задержала водителя иномарки, сбившего насмерть двух пешеходов в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии и скрывшегося с места преступления, сообщила в воскресенье пресс-служба республиканского ГУ МВД.
Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в селе Петропавловка водитель автомашины Toyota совершил наезд на двоих пешеходов, затем столкнулся со стоящим автомобилем Nissan и совершил наезд на электроопору. В результате ДТП 28-летняя женщина и 31-летний мужчина от полученных травм скончались на месте происшествия. Виновник аварии с места ДТП скрылся.
"Сотрудниками ГИБДД на 67 км трассы Улан-Удэ-Кяхта задержан 22-летний житель села Петропавловка, подозреваемый в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Гражданин находился в машине знакомого, который направлялся в сторону Улан-Удэ", — говорится в сообщении.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух или более лиц).
"Проводится расследование. В ходе следствия будут установлены причины и обстоятельства происшествия", — добавили в пресс-службе.
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