В Бурятии задержали водителя, насмерть сбившего двух пешеходов

ТАСС , 20 мая. Полиция задержала водителя иномарки, сбившего насмерть двух пешеходов в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии и скрывшегося с места преступления, сообщила в воскресенье пресс-служба республиканского ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в селе Петропавловка водитель автомашины Toyota совершил наезд на двоих пешеходов, затем столкнулся со стоящим автомобилем Nissan и совершил наезд на электроопору. В результате ДТП 28-летняя женщина и 31-летний мужчина от полученных травм скончались на месте происшествия. Виновник аварии с места ДТП скрылся.

"Сотрудниками ГИБДД на 67 км трассы Улан-Удэ-Кяхта задержан 22-летний житель села Петропавловка, подозреваемый в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Гражданин находился в машине знакомого, который направлялся в сторону Улан-Удэ", — говорится в сообщении.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух или более лиц).

"Проводится расследование. В ходе следствия будут установлены причины и обстоятельства происшествия", — добавили в пресс-службе.