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В результате массовой аварии у автомобиля оторвало крышу. Видео
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В результате массовой аварии у автомобиля оторвало крышу. Видео 

360tv.ru 28 минут назад
Фото: 360tv.ru
Дорожно‐транспортное происшествие с участьем трех автомобилей произошло на втором километре внешней стороны МКАД во вторник рано утром. «360» публикует видео с места происшествия дорожной аварии.
Легковой автомобиль Toyota Camry на большой скорости передвигался по внешней стороне МКАД. Зацепив грузовик, легковушка отлетела в отбойник и врезалась в машину такси марки Kia. От столкновения у автомобиля оторвало крышу.
Известно, что в автомобиле Toyota находилось три человека. Двое из них — молодой человек и девушка — были госпитализированы. По словам очевидцев, девушка сильно пострадала. Еще одному молодому человеку, находившемуся в машине, помощь была оказана на месте происшествия.
Водители двух других автомобилей не пострадали.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Из-за аварии образовалась большая пробка.
Малолитражный автомобиль зажало между двух пассажирских автобусов вечером 14 мая во Владивостоке. Пользователи социальных сетей сообщили, что водитель одного из автобусов нарушил дистанцию и врезался в автомобиль. Удар вдавил машину в идущий впереди автобус.
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