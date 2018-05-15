В результате массовой аварии у автомобиля оторвало крышу. Видео

Дорожно‐транспортное происшествие с участьем трех автомобилей произошло на втором километре внешней стороны МКАД во вторник рано утром. «360» публикует видео с места происшествия дорожной аварии.

Легковой автомобиль Toyota Camry на большой скорости передвигался по внешней стороне МКАД. Зацепив грузовик, легковушка отлетела в отбойник и врезалась в машину такси марки Kia . От столкновения у автомобиля оторвало крышу.

Известно, что в автомобиле Toyota находилось три человека. Двое из них — молодой человек и девушка — были госпитализированы. По словам очевидцев, девушка сильно пострадала. Еще одному молодому человеку, находившемуся в машине, помощь была оказана на месте происшествия.

Водители двух других автомобилей не пострадали.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов . Из-за аварии образовалась большая пробка.

Малолитражный автомобиль зажало между двух пассажирских автобусов вечером 14 мая во Владивостоке. Пользователи социальных сетей сообщили, что водитель одного из автобусов нарушил дистанцию и врезался в автомобиль. Удар вдавил машину в идущий впереди автобус.