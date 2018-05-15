Ещё
Иномарка влетела вгрузовик на трассе под Владивостоком
Далее:
Читайте также:
Ещё

Иномарка влетела вгрузовик на трассе под Владивостоком 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Авария с участием иномарки и грузовика произошла в пригороде Владивостока. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на страницу «Экипажи ДПС» в социальной сети Instagram.
Водитель автомобиля Suzuki Escudo ехал в сторону Владивостока и не заметил специализированный грузовик работников, которые ремонтировали дорогу в районе «Фетисов-Арены».
В результате машина влетела под грузовик и получила серьезные повреждения. Водителя иномарки госпитализировали работники скорой помощи. Подробности аварии уточняются.
360tv.ru: последние новости
100‐летний водитель в Риге въехал в Mercedes‐Benz Три человека погибли в ДТП с участием лося в Подмосковье В Красноярске девушка‐водитель на Infinity обвинила сбитого ею школьника в ДТП
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открытие Крымского моста: цифры, факты и советы туристам1
ГИБДД открыла «охоту» на дачников4
Первое видео проезда по Крымскому мосту101
«Жигули» ушли под землю в Перми1
Господдержка автопрома завершается34
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
02:55
Новый лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа‍
Бортжурнал
00:28
«Жигули» ушли под землю в Перми
ДТП
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
02:16
СМИ сравнили лимузины Путина и Трампа
Автоновости
03:34
Первое видео проезда по Крымскому мосту
Автоновости
00:26
Иномарка въехала в пост ДПС
ДТП
00:13
Крыса вылезла на капот во время движения авто
Автоновости
00:51
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение