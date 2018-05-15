Иномарка влетела вгрузовик на трассе под Владивостоком 

Авария с участием иномарки и грузовика произошла в пригороде Владивостока. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на страницу «Экипажи ДПС» в социальной сети Instagram.
Водитель автомобиля Suzuki Escudo ехал в сторону Владивостока и не заметил специализированный грузовик работников, которые ремонтировали дорогу в районе «Фетисов-Арены».
В результате машина влетела под грузовик и получила серьезные повреждения. Водителя иномарки госпитализировали работники скорой помощи. Подробности аварии уточняются.