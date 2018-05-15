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Фура попала в ДТП на Большевистской: собралась глухая пробка
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Фура попала в ДТП на Большевистской: собралась глухая пробка 

ngs.ru 3 часа назад
Фото: ngs.ru
Утром 15 мая улица Большевистская в Октябрьском районе Новосибирска встала в пробку из-за столкновения фуры и легковой машины.
По информации очевидцев, столкнувшиеся автомобили перекрыли две полосы в сторону центра города.
«На Большевичке, помимо традиционной утренней пробки, после Речного вокзала фура не поделила дорогу с легковушкой. Две полосы перекрыто», — сообщила в редакцию НГС очевидица.
По данным сервиса Яндекс. Пробки, ДТП произошло около 10:00. Скорость автомобилей в потоке не превышает 2 км/ч.
Вчера вечером на перекрёстке улицы Писарева и Красного проспекта в Центральном районе Новосибирска вышли из строя светофоры — из-за этого автомобили встали в пробку.
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