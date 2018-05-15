Продавца машины зажало между автомобилями после ДТП на парковке

Днём 15 мая на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска мужчину зажало автомобилем — врачи скорой помощи увезли пострадавшего в больницу.

Инцидент произошёл около 10:40 недалеко от дома № 71/16 на улице Богдана Хмельницкого.

Subaru Forester стоял на парковке, двое мужчин оформляли покупку этого автомобиля. В это время ВАЗ-2106 тянули на тросе. Дедушка за рулём «Жигулей» не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим Subaru Forester. Из-за столкновения между Subaru и Nissan (стоящим рядом с «Субару». — А. С.) зажало человека, продавца авто. Его увезли на скорой», — описали аварию аварийные комиссары «Автоспас».

По информации аваркомов, сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД

В апреле на Бугринском мосту двух водителей зажало в аварии с грузовиками — одного пришлось вырезать из кабины.