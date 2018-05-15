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Не справился с управлением: в ДТП на донской трассе погиб водитель легковушки
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Не справился с управлением: в ДТП на донской трассе погиб водитель легковушки 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Сегодня утром водитель легкового автомобиля «Джили» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, в результате чего врезался в грузовую «Газель». Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.
— После этого «Газель» съехала в кювет и перевернулась. В результате ДТП водитель «Джили» погиб, 32-летний пассажир данного автомобиля и водитель «Газели» получили травмы, — сообщили в пресс-службе ведомства.
В МВД добавили, что из грузовика во время ДТП вылетела деталь, которая зацепила проезжающий мимо автомобиль. Однако в нем никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка.
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