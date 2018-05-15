Не справился с управлением: в ДТП на донской трассе погиб водитель легковушки

Сегодня утром водитель легкового автомобиля «Джили» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, в результате чего врезался в грузовую «Газель». Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

— После этого «Газель» съехала в кювет и перевернулась. В результате ДТП водитель «Джили» погиб, 32-летний пассажир данного автомобиля и водитель «Газели» получили травмы, — сообщили в пресс-службе ведомства.