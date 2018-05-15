Два автомобиля и автобус столкнулись в Кургане

Авария с участием двух легковых автомобилей и пассажирского автобуса произошла в Кургане 15 мая, фотографиями с места происшествия горожане поделились в соцсети. По словам очевидцев, ДТП случилось около 11:30 на пересечении улиц Гагарина и Пугачёва. По предварительной информации, «Ока» столкнулась с Mitsubishi , после чего отечественный автомобиль отбросило на автобус, а вторая машина врезалась в столб. Горожане утверждают, что водитель «Оки» был нетрезв. По информации издания «Курган и курганцы», помощь медиков потребовалась женщине-водителю Mitsubishi, однако от госпитализации пострадавшая отказалась. Обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции