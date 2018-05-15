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Два автомобиля и автобус столкнулись в Кургане
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Два автомобиля и автобус столкнулись в Кургане 

АиФ 33 минуты назад
Фото: АиФ
Авария с участием двух легковых автомобилей и пассажирского автобуса произошла в Кургане 15 мая, фотографиями с места происшествия горожане поделились в соцсети.
По словам очевидцев, ДТП случилось около 11:30 на пересечении улиц Гагарина и Пугачёва. По предварительной информации, «Ока» столкнулась с Mitsubishi, после чего отечественный автомобиль отбросило на автобус, а вторая машина врезалась в столб. Горожане утверждают, что водитель «Оки» был нетрезв.
По информации издания «Курган и курганцы», помощь медиков потребовалась женщине-водителю Mitsubishi, однако от госпитализации пострадавшая отказалась. Обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.
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