«Жигули» ушли под землю в Перми

Пермский водитель, перемещаясь по улицам города, умудрился провалиться под землю. Он увидел перед собой лужу и решил её объехать, но угодил в глубокую яму. Машина ушла под землю по задний бампер. К счастью, автолюбитель успел выпрыгнуть из авто, поэтому не пострадал. По предварительной информации, причиной чрезвычайного происшествия стал прорыв трубы. Вода сильно размыла грунт, из-за чего и образовалась яма. На месте происшествия работают коммунальщики, но пока они не справились с проблемой, так как выяснилось, что протечка располагается прямо под провалившейся легковушкой. «Жигули» попробовали вытащить с помощью пожарной машины, но отказались от этой идеи, поскольку произведение отечественного автопрома может попросту разорвать. К месту происшествия вызван кран, который должен вызволить пострадавший автомобиль и дать доступ коммунальщикам к аварийной трубе.