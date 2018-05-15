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В Самарской области в результате ДТП погиб лишенный прав водитель Lada Priora
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В Самарской области в результате ДТП погиб лишенный прав водитель Lada Priora 

Волга Ньюс 12 минут назад
Фото: Волга Ньюс
По предварительным данным полицейских, 47-летний мужчина ехал со стороны с. Красный Яр в направлении Отрадного, съехал в левый кювет где автомобиль перевернулся.
В результате происшедшего водитель получил телесные повреждения не совместимые с жизнью и скончался на месте ДТП до прибытия скорой помощи.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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