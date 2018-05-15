В Самарской области в результате ДТП погиб лишенный прав водитель Lada Priora

По предварительным данным полицейских, 47-летний мужчина ехал со стороны с. Красный Яр в направлении Отрадного, съехал в левый кювет где автомобиль перевернулся.

В результате происшедшего водитель получил телесные повреждения не совместимые с жизнью и скончался на месте ДТП до прибытия скорой помощи.