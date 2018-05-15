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В Краснодаре спасатели достали из искореженного автомобиля пьяного водителя
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В Краснодаре спасатели достали из искореженного автомобиля пьяного водителя 

Новая Кубань 23 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 15 мая — Новая Кубань. В поселке Северном под Краснодаром вечером 14 мая произошло ДТП с участием двух легковых машин.
По предварительным данным, около 20:30 водитель автомобиля ВАЗ-2107 ехал по улице им. Чернышова. Отечественная легковушка объезжала яму на дороге и в этот момент лоб в лоб столкнулась с иномаркой. От удара передняя часть «Семерки» превратилась в груду искореженного металла. Из деформированного кузова пострадавшего мужчину извлекали спасатели МЧС. С многочисленными травмами он был доставлен в больницу.
Как сообщают очевидцы ДТП, водитель «Семерки» находился в состоянии алкогольного опьянения.
Обстоятельства аварии уточняются.
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