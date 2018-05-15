В Краснодаре спасатели достали из искореженного автомобиля пьяного водителя

Краснодар. 15 мая — Новая Кубань. В поселке Северном под Краснодаром вечером 14 мая произошло ДТП с участием двух легковых машин.

По предварительным данным, около 20:30 водитель автомобиля ВАЗ-2107 ехал по улице им. Чернышова. Отечественная легковушка объезжала яму на дороге и в этот момент лоб в лоб столкнулась с иномаркой. От удара передняя часть «Семерки» превратилась в груду искореженного металла. Из деформированного кузова пострадавшего мужчину извлекали спасатели МЧС . С многочисленными травмами он был доставлен в больницу.

Как сообщают очевидцы ДТП, водитель «Семерки» находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства аварии уточняются.