Остановили движение в районе ПЗ сотрудники Росгвардии, чтобы предотвратить серьезное ДТП

Нетрезвого водителя на «Газели» ловили экипаж вневедомственной охраны и сотрудники ДПС . Автомобиль совершал хаотичные перестроения и ехал на высокой скорости. Около полуночи 12 мая в районе подшипникового завода правоохранители отправились в погоню за нарушителем.

На перекрестке улиц Гагарина и Окружное шоссе пьяный водитель на «Газели» чуть не стал виновником крупной аварии. Автомобиль пронесся на «красный» свет со стороны дачного кооператива. Чтобы предотвратить ДТП, сотрудники Росгвардии остановили встречный поток транспорта.

Нарушитель предпринял попытку скрыться от патруля, врезался в « Ford Focus » и уехал в сторону ул. Южакова. Там водитель свернул в тупик и попытался убежать от преследователей. Полицейские задержали 43-летнего мужчину, от которого «разило» спиртным. Водителя отправили на медосвидетельствование.

В результате на мужчину составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Также водителю грозит наказание за оставление места ДТП и проезд на запрещающий сигнал светофора.