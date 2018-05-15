Ещё
Остановили движение в районе ПЗ сотрудники Росгвардии, чтобы предотвратить серьезное ДТП
Далее:
Читайте также:
Ещё

Остановили движение в районе ПЗ сотрудники Росгвардии, чтобы предотвратить серьезное ДТП 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Нетрезвого водителя на «Газели» ловили экипаж вневедомственной охраны и сотрудники ДПС. Автомобиль совершал хаотичные перестроения и ехал на высокой скорости. Около полуночи 12 мая в районе подшипникового завода правоохранители отправились в погоню за нарушителем.
На перекрестке улиц Гагарина и Окружное шоссе пьяный водитель на «Газели» чуть не стал виновником крупной аварии. Автомобиль пронесся на «красный» свет со стороны дачного кооператива. Чтобы предотвратить ДТП, сотрудники Росгвардии остановили встречный поток транспорта.
Нарушитель предпринял попытку скрыться от патруля, врезался в «Ford Focus» и уехал в сторону ул. Южакова. Там водитель свернул в тупик и попытался убежать от преследователей. Полицейские задержали 43-летнего мужчину, от которого «разило» спиртным. Водителя отправили на медосвидетельствование.
В результате на мужчину составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Также водителю грозит наказание за оставление места ДТП и проезд на запрещающий сигнал светофора.
Вологда.рф: последние новости
11 автомобилей должников эвакуировали в Вологде Самым аварийным днем недели в Вологде стала пятница Фура протаранила легковушку в Вологде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГИБДД открыла «охоту» на дачников5
«Жигули» ушли под землю в Перми3
Новая Camry: империя наносит ответный удар
Первое видео проезда по Крымскому мосту102
Названы самые угоняемые автомобили в России
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
02:55
Новый лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа‍
Бортжурнал
00:28
«Жигули» ушли под землю в Перми
ДТП
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
02:16
СМИ сравнили лимузины Путина и Трампа
Автоновости
03:34
Первое видео проезда по Крымскому мосту
Автоновости
00:26
Иномарка въехала в пост ДПС
ДТП
00:13
Крыса вылезла на капот во время движения авто
Автоновости
00:51
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение