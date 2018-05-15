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Две женщины пострадали в ДТП в Коктебеле
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Две женщины пострадали в ДТП в Коктебеле 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости Крым. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла накануне в Коктебеле. В результате происшествия пострадали два человека, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе крымского главка МЧС.
ДТП произошло в районе родника: столкнулись легковые автомобили Kia Rio и Mitsubishi.
"В результате аварии пострадали два человека — две 63-летние пассажирки Kia. У одной из них, предварительно, ушиб позвоночника, у второй — гематома мягких тканей головы", — рассказали в ведомстве.
Обе пострадавшие доставлены в Феодосийскую горбольницу.
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