Две женщины пострадали в ДТП в Коктебеле

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости Крым. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла накануне в Коктебеле. В результате происшествия пострадали два человека, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе крымского главка МЧС

ДТП произошло в районе родника: столкнулись легковые автомобили Kia Rio и Mitsubishi

"В результате аварии пострадали два человека — две 63-летние пассажирки Kia. У одной из них, предварительно, ушиб позвоночника, у второй — гематома мягких тканей головы", — рассказали в ведомстве.

Обе пострадавшие доставлены в Феодосийскую горбольницу.