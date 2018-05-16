Водитель, сбитый насмерть на тюменской объездной, мог выйти из машины, чтобы поправить минвату

Стали известны подробности смертельной аварии, которая случилась в понедельник, 14 мая, на тюменской объездной. Погибший водитель Skoda остановился в третьей полосе и подошел к багажнику. В этот момент в его машину сзади на полном ходу врезался автомобиль KIA . Сбитый водитель 1966 года рождения получил травмы несовместимые с жизнью.

— Вызов поступил 17:46, через 14 минут скорая была на месте. Врач констатировал смерть пациента, второму водителю оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался, — рассказала 72.ru Ирина Бердюгина , пресс — секретарь скорой.

Ответ на вопрос, зачем водитель Skoda остановился на объездной, дали очевидцы смертельной аварии.

— Мужчина минвату решил поправить на автодороге с разрешенной скоростью 110 км/ч. Плотность у нее кстати 80 кг/м2 примерно, она не совсем легкая, — рассказали очевидцы аварии.

Фотографии, сделанные на месте этой аварии, подтверждают версию очевидцев. На снимках видно, что в багажнике покореженной иномарки лежат листы теплоизоляционного материала. В ГИБДД также подтвердили, что эта версия сейчас является основной. Изначально предполагалось, что мужчина мог совершить остановку из-за поломки.

KIA на полном ходу влетела в остановившуюся машину

Водитель KIA — мужчина 1987 года рождения — рассказал, что не заметил остановившуюся на объездной иномарку и мужчину, который вышел из ее салона. Обстоятельства ДТП выясняются.