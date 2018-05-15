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В Пермском крае автомобиль сбил 16-летнюю девушку
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В Пермском крае автомобиль сбил 16-летнюю девушку 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Водитель с места ДТП уехал.
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, поздно вечером по улице Карла Маркса двигался автомобиль ВАЗ-21093. На перекрестке проспекта Советский и улицы Карла Маркса машина сбила двух девушек: одной из них 16 лет, второй 21 год. Младшая получила черепно-мозговую травму, её отвезли в больницу. Старшей оказали медицинскую помощь на месте. Водитель с места ДТП скрылся.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Сотрудники ГИБДД сейчас ищут водителя, который покинул место происшествия.
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