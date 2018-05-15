В Пермском крае автомобиль сбил 16-летнюю девушку 

АиФ Пермь: последние новости

В Прикамье в картонно-бумажном цехе погиб сотрудник

В Перми полиция разыскивает мотоциклиста, который сбил третьеклассника

Пострадавшая в ДТП пермячка и её двухлетний сын отсудили 77 тысяч рублей