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Пожарная машина сбила пенсионерку на пешеходном переходе
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Пожарная машина сбила пенсионерку на пешеходном переходе 

Вести.Ru 21 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Пожарный автомобиль задавил пожилую женщину на пешеходном переходе, чему предшествовала серия нелепых случайностей. Авария произошла 15 мая в Алма-Ате, когда водитель кроссовера, в последний момент заметив пешехода, резко затормозил, пытаясь избежать столкновения. Следующая за ним пожарная машина явно не успевала снизить скорость, и по этой причине водитель Toyota решил подвинуться в сторону и освободить тяжелому грузовику пространство.
На свою беду в этот момент на «зебру» ступил новый пешеход — 60-летняя женщина, которая не обратила внимания на приближающуюся служебную машину, прижавшуюся вправо в отчаянной попытке избежать столкновения с кроссовером.
Грузовик наехал на металлическое ограждение и сбил пенсионерку. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.
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