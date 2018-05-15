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McLaren 720S разбился в пустыне Невада
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McLaren 720S разбился в пустыне Невада 

Car.ru 33 минуты назад
Фото: Car.ru
Видео о крушении McLaren 720S появилось в сети.
Из ролика видно, что суперкар получил внушительные повреждения. Возможно, что он даже перевернулся несколько раз.
Скорее всего, движущийся на большой скорости McLaren не вписался в поворот, и его вынесло на обочину. Каким-то чудом водителю удалось удержать машину от падения в ущелье.
В результате инцидента вся задняя часть автомобиля разрушилась полностью, включая и панели кузова. Обломки были разбросаны на внушительном расстоянии от места крушения.
Дверь водителя внешне не повреждена, чего нельзя сказать о пассажирской части. Крыша выглядит совершенно разбитой, а дверь полностью снесена с петель.
Передняя часть машины визуально также особо не повреждена. Однако и ее восстановление требует значительных усилий.
Из содержания видео видно, что водителя и его пассажира на момент ДТП уже не было на месте. Возможно, их доставили в госпиталь с многочисленными травмами.
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