McLaren 720S разбился в пустыне Невада

Видео о крушении McLaren 720S появилось в сети.

Из ролика видно, что суперкар получил внушительные повреждения. Возможно, что он даже перевернулся несколько раз.

Скорее всего, движущийся на большой скорости McLaren не вписался в поворот, и его вынесло на обочину. Каким-то чудом водителю удалось удержать машину от падения в ущелье.

В результате инцидента вся задняя часть автомобиля разрушилась полностью, включая и панели кузова. Обломки были разбросаны на внушительном расстоянии от места крушения.

Дверь водителя внешне не повреждена, чего нельзя сказать о пассажирской части. Крыша выглядит совершенно разбитой, а дверь полностью снесена с петель.

Передняя часть машины визуально также особо не повреждена. Однако и ее восстановление требует значительных усилий.

Из содержания видео видно, что водителя и его пассажира на момент ДТП уже не было на месте. Возможно, их доставили в госпиталь с многочисленными травмами.