Объявленная сенсация: колесо обозрения в Ярославле откроют вопреки всему

Второе по высоте в России колесо обозрения высотой 65 метров будет открыто в Ярославле уже в День города, который состоится 26 мая.

Об этом сообщил 12 мая мэр Владимир Слепцов, пригласив горожан и гостей столицы «Золотого кольца» на торжество. Однако таинственность, сопровождавшая этот проект, не только не развеялась, но сгустилась до чрезвычайных величин.

«На высшем уровне!»

И вправду, нам есть, чем гордиться. Самое высокое колесо обозрения находится в Сочи, его высота 83,5 метра. Но до 2012 года пальму первенства держало 73-метровое колесо на ВВЦ в Москве, сейчас оно на второй позиции, за ним идёт Казань с аттракционом в 55 метров. Так что Ярославль уверенно «подвигает» её, обеспечивая себе всероссийскую «бронзу».

Именно поэтому за две недели до Дня города мэр Ярославля Владимир Слепцов с подъёмом пишет в соцсетях: «26 мая ждём всех на открытии. Сейчас работы — уже на финишной прямой. На месте с коллегами обсудили детали проекта благоустройства. Все должно быть на высшем уровне!»

Стремительные темпы строительства впечатляют, ведь об этом проекте стало известно совсем недавно — 13 июля 2017 года. «Колесо обозрения золотого цвета за парком 1000-летия Ярославля будет установлено в рамках развития города как столицы „Золотого кольца“. Объект будет возведён на средства инвестора, установку одобрил координационный совет Ярославской области по вопросам градостроительства. Аттракцион сможет принять одновременно 180 человек, в центре колеса будет мультимедийный экран. Рядом с колесом строители сделают парковку на 40 машин и три автобуса. Стоимость проекта — 150 млн руб.», — сообщала тогда пресс-служба мэрии Ярославля.

Только вот есть один «штрих», множащий загадки: как так, ведь недавно работы были запрещены после протестов общественности?!

«Перекроет все виды»

Самое время вспомнить все значимые события, связанные с мегапроектом. Итак, оценив масштабы будущего колеса, общественники решили бороться против него. «Эта конструкция будет доминировать, перетягивать на себя внимание. То есть мы будем смотреть, допустим, на Спасо-Преображенский монастырь, а вид будет не закрыт, а испорчен этой конструкцией с криволинейными формами», — отмечала архитектор и градозащитник Ольга Мазанова.

В начале марта, несмотря на протесты, подрядчик начал сборку опоры колеса обозрения. А 15 марта Ольга Мазанова получила официальный ответ на свои претензии. Колесо обозрения, которое застройщик возводит в парке 1000-летия Ярославля, признано капитальным строением.

«В зонах охраняемого природного ландшафта оговорена высота строительства здания до 10 метров, размещения временных строений высотой до 3 метров, установка данного сооружения не соответствует требованиям «Проекта зон охраны», — сообщил директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Дмитрий Турбин. — Подготовлено предостережение в адрес мэрии Ярославля и арендатора земельного участка о недопустимости нарушений законов».

«Департамент охраны объектов культурного наследия ЯО не вправе называть колесо обозрения объектом капитального строительства, поскольку у них нет квалифицированных специалистов, имеющих право давать такую оценку. Мы на заводе-изготовителе получили паспорт колеса, где чётко указано, что оно является стационарным аттракционом», — отверг обвинения директор департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля Александр Скворцов

9 апреля градозащитники написали письмо гендиректору ЮНЕСКО Одри Азулай с просьбой остановить строительство. «В настоящее время возведён фундамент аттракциона. Разрешение на строительство не выдавалось. Общественность города, специалисты в области охраны культурного наследия бьют тревогу, так как строительство представляет угрозу сохранности исторического облика центра Ярославля. Особую обеспокоенность вызывают планы подсветки аттракциона декоративной иллюминацией, что приведёт к катастрофическим последствиям для восприятия уникальных панорам центра города», — пишут авторы письма.

Уже 12 апреля Национальный комитет Международного совета по охране памятников (ИКОМОС), как рассказал его региональный представитель Юрий Аврутов, получил письмо из правительства Ярославской области, в котором подтверждается прежняя позиция региональных властей. «В настоящее время направлены в адрес департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля и арендатора земельного участка предостережения о недопустимости нарушения законодательства в области охраны объектов культурного наследия», — сообщил зампред правительства Ярославской области Роман Колесов

Однако стройка продолжалась, и сейчас, судя по картине около КЗЦ «Миллениум», действительно, оснований сомневаться в том, что колесо начнёт работу в последнюю субботу мая, не осталось.

Справка

Самые высокие колёса обозрения в мире:

«Хай — Роллер», Лас-Вегас (США) — 167 м;«Сингапурское колесо» — 165 м;«Звезда Наньчана» (КНР) — 160 м;«Лондонский глаз» — 135 м.