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11 автомобилей должников эвакуировали в Вологде
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11 автомобилей должников эвакуировали в Вологде 

Вологда.рф 1 час назад
Совместный рейд провели сотрудники ГИБДД и судебные приставы на перекрестке Окружного шоссе и ул. Ильюшина. 25 выявленных неплательщиков, взыскания на 140 тыс. рублей и 11 арестованных машин — таковы основные итоги.
Автомобили арестованы на общую сумму около 3,3 млн руб. В основном автовладельцы накопили долги по налогам и штрафам. Один из остановленных водителей, который управлял «Тойотой», задолжал по алиментам более 260 тыс. руб.
Вологжанам рекомендуют вовремя оплачивать долги, чтобы избежать подобных ситуаций. Узнать о наличии или отсутствии возбужденных исполнительных производств можно на сайте службы судебных приставов с помощью «Банка данных исполнительных производств».
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