11 автомобилей должников эвакуировали в Вологде

Совместный рейд провели сотрудники ГИБДД и судебные приставы на перекрестке Окружного шоссе и ул. Ильюшина. 25 выявленных неплательщиков, взыскания на 140 тыс. рублей и 11 арестованных машин — таковы основные итоги.

Автомобили арестованы на общую сумму около 3,3 млн руб. В основном автовладельцы накопили долги по налогам и штрафам. Один из остановленных водителей, который управлял « Тойотой », задолжал по алиментам более 260 тыс. руб.

Вологжанам рекомендуют вовремя оплачивать долги, чтобы избежать подобных ситуаций. Узнать о наличии или отсутствии возбужденных исполнительных производств можно на сайте службы судебных приставов с помощью «Банка данных исполнительных производств».