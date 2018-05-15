В Кургане водители не поделили перекресток. Пострадала автоледи 

Сегодня, 15 мая, в 11:10 на перекрестке улиц Гагарина и Пугачева водитель автомобиля «Ока» при повороте налево не уступил дорогу автоледи на автомобиле «MITSUBISHI». В результате столкновения, Ока отлетела в маршрутный автобус, который походил мимо.
От столкновения капот Оки сильно помят, а вот внедорожнику повезло меньше -он оказался в столбе. По информации отдела пропаганды УМВД ГИБДД по г. Кургану, женщина-водитель внедорожника получила телесные повреждения. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь на месте происшествия. сейчас сотрудники ГИБДД работают на месте аварии. Все обстоятельства и подробности произошедшего устанавливаются.