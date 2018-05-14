Член руководства Tesla уходит в Waymo

Очередной представитель руководства покидает американскую компанию и переходит к её основным конкурентам.

Неожиданный уход Мэттью Скволла, отвечавшего за эксплуатационные характеристики автомобилей Tesla , произошел после нескольких аварий, участниками которых стали электрические модели компании. Как оказалось, бывший глава переходит в известную корпорацию Waymo, занимающуюся разработкой технологий для беспилотных транспортных средств.

Tesla прокомментировала данное событие и отметила, что не считает уход Скволла связанным со сбоями программного обеспечения для автономных технологий. Напоминаем, совсем недавно автомобиль американской марки спровоцировал аварийную ситуацию, во время которой погибли два подростка. Инцидент произошел в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида.