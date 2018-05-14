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Член руководства Tesla уходит в Waymo
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Член руководства Tesla уходит в Waymo 

Auto.Today 16 часов назад
Фото: Auto.Today
Очередной представитель руководства покидает американскую компанию и переходит к её основным конкурентам.
Неожиданный уход Мэттью Скволла, отвечавшего за эксплуатационные характеристики автомобилей Tesla, произошел после нескольких аварий, участниками которых стали электрические модели компании. Как оказалось, бывший глава переходит в известную корпорацию Waymo, занимающуюся разработкой технологий для беспилотных транспортных средств.
Tesla прокомментировала данное событие и отметила, что не считает уход Скволла связанным со сбоями программного обеспечения для автономных технологий. Напоминаем, совсем недавно автомобиль американской марки спровоцировал аварийную ситуацию, во время которой погибли два подростка. Инцидент произошел в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида.
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