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Один из руководителей Tesla ушел к конкурентам после ДТП с электрокарами
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Один из руководителей Tesla ушел к конкурентам после ДТП с электрокарами 

Деловая газета «Взгляд» 13 мая 2018
Фото: Auto.Today
Член руководства компании Tesla Мэттью Скволл, который отвечал за эксплуатационные характеристики электромобилей, ушел работать к конкурентам — производителям беспилотных автомобилей Waymo — после двух ДТП с участием электрокаров Tesla, пишет газета The Wall Street Journal.
Скволл отвечал за взаимодействие с Национальным управлением по безопасности на транспорте (НУБТ) США, которое занимается расследованием аварий. 14 мая он вощел в состав департамента обеспечения безопасности машин в Waymo. Переход Скволла в Waymo совпал с вынужденным уходом в отпуск ведущего инженера Tesla Дага Филда, передает ТАСС.
Tesla и Waymo являются конкурентами в области производства беспилотных автомобилей.
Переход Скволла к конкурентам произошел после двух ДТП с участием электрокаров Tesla — Model S в районе города Форт-Лодердейл на полной скорости врезался в стену и загорелся, причем режим автопилота не был задействован; также в конце марта 2018 года произошло ДТП с участием Tesla со смертельным исходом.
Отметим, что компания Tesla терпит серьезные убытки, в связи с чем Илон Маск предпринимает попытки спасти предприятие.
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