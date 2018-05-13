Один из руководителей Tesla ушел к конкурентам после ДТП с электрокарами

Скволл отвечал за взаимодействие с Национальным управлением по безопасности на транспорте (НУБТ) США, которое занимается расследованием аварий. 14 мая он вощел в состав департамента обеспечения безопасности машин в Waymo. Переход Скволла в Waymo совпал с вынужденным уходом в отпуск ведущего инженера Tesla Дага Филда, передает ТАСС

Tesla и Waymo являются конкурентами в области производства беспилотных автомобилей.

Переход Скволла к конкурентам произошел после двух ДТП с участием электрокаров Tesla — Model S в районе города Форт-Лодердейл на полной скорости врезался в стену и загорелся, причем режим автопилота не был задействован; также в конце марта 2018 года произошло ДТП с участием Tesla со смертельным исходом.