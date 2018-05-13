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WSJ узнала о переходе топ-менеджера Tesla к конкурентам
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WSJ узнала о переходе топ-менеджера Tesla к конкурентам 

Ведомости 13 мая 2018
Фото: 360tv.ru
Член руководства Tesla Мэттью Скволл, отвечавший за эксплуатационные характеристики электромобилей, перешел работать в компанию-производитель беспилотных автомобилей Waymo, пишет газета The Wall Street Journal. По данным издания, это произошло после двух ДТП с участием электрокаров Tesla.
Скволл в Tesla отвечал за взаимодействие с национальным управлением США по безопасности на транспорте, которое занимается расследованием аварий. В Waymo он вошел в состав департамента обеспечения безопасности автомобилей, сообщает WSJ.
Переход Скволла к конкурентам совпал по времени с вынужденным уходом в отпуск ведущего инженера Tesla Дага Филда, напоминает издание. Tesla и Waymo конкурируют друг с другом в области технологий беспилотного движения.
Tesla была основала в 2003 г. предпринимателем Илоном Маском. Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, а позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.
В последнее время компания терпит убытки. На прошлой неделе Tesla отчиталась о рекордном квартальном убытке в размере $710 млн Компания рассчитывает выйти на безубыточность в III и IV кварталах.
В конце апреля Bloomberg подсчитал, что если Tesla в ближайшее время не привлечет дополнительное финансирование, то по итогам 2018 г. у нее не останется средств. По данным агентства, компания Илона Маска каждую минуту теряет около $6500.
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