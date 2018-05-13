WSJ узнала о переходе топ-менеджера Tesla к конкурентам

Скволл в Tesla отвечал за взаимодействие с национальным управлением США по безопасности на транспорте, которое занимается расследованием аварий. В Waymo он вошел в состав департамента обеспечения безопасности автомобилей, сообщает WSJ.

Переход Скволла к конкурентам совпал по времени с вынужденным уходом в отпуск ведущего инженера Tesla Дага Филда, напоминает издание. Tesla и Waymo конкурируют друг с другом в области технологий беспилотного движения.

Tesla была основала в 2003 г. предпринимателем Илоном Маском . Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, а позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

В последнее время компания терпит убытки. На прошлой неделе Tesla отчиталась о рекордном квартальном убытке в размере $710 млн Компания рассчитывает выйти на безубыточность в III и IV кварталах.