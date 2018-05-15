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100-летний водитель попал в аварию
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100-летний водитель попал в аварию 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Полицейские стали свидетелем аварии — красная Mazda сдавала назад и задела Mercedes. При этом водитель японский иномарки не намеревался останавливаться и продолжил движение.
Полицейские задержали виновника столкновения. При проверке документов выяснилось, что мужчине 100 лет, и он не пытался скрыться с места ДТП, а просто не заметил его.
Владельца второго пострадавшего автомобиля правоохранительным органам обнаружить не удалось, говорится на сайте полиции города.
Как сообщал «Авторамблер», ранее власти японский префектуры Айти придумали необычный способ, как убедить пожилых водителей не пользоваться автомобилем. Они предложили 15-процентнную скидку на похороны пенсионерам, если те согласятся сдать водительское удостоверение и больше не садиться за руль.
Фото: Valsts policija
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