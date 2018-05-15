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181 новый автомобиль появилось у петербургских полицейских
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181 новый автомобиль появилось у петербургских полицейских 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Власти Петербурга передали ГУ МВД по Петербурге и Ленобласти 110 новых автомобилей, сообщили в администрации города.
Торжественная передача новых авто прошла на Дворцовой площади, в церемонии приняли участие губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, а также начальник главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов.
«Санкт-Петербург по праву сейчас считается одним из самых безопасных регионов России, во многом благодаря сотрудникам полиции», -заявил губернатор Полтавченко. «Новые автомобили помогут вам решать задачи по обеспечению безопасности горожан и гостей нашего города».
Всего правоохранители получили 181 автотранспортное средство, из них 110 закупили за счет бюджета Петербурга, остальные на деньги Ленобласти.
В числе новых авто — 30 автомобилей «УАЗ-Патриот».
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