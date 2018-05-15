181 новый автомобиль появилось у петербургских полицейских

«Санкт-Петербург по праву сейчас считается одним из самых безопасных регионов России, во многом благодаря сотрудникам полиции», -заявил губернатор Полтавченко. «Новые автомобили помогут вам решать задачи по обеспечению безопасности горожан и гостей нашего города».

Всего правоохранители получили 181 автотранспортное средство, из них 110 закупили за счет бюджета Петербурга, остальные на деньги Ленобласти.

В числе новых авто — 30 автомобилей «УАЗ-Патриот».