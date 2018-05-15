В первом квартале доля дизельных автомобилей на авторынке РФ выросла до 8,3%

Согласно отчета автоаналитиков «Автостата», российский авторынок закрыл первый квартал с ростом показателей продаж легковых автомобилей с дизельными силовыми агрегатами. Всего было реализовано 30300 новых дизельных автомобиля легкового сегмента.

Автоэксперты, сравнивая теперешние показатели с прошлогодними (7%), отмечают стабильный плавный рост.

Вероятно говорить о том, что россияне «переметнусь» в стан почитателей дизельных машин пока еще рано. Однако некоторая тенденция уже явно прослеживается.

По мнению некоторых автоэкспертов, ситуация на Российском авторынке дизельных автомобилей в некотором роде стимулируется новым трендом на авторынке Европы — тотальный отказ от автомобилей с дизельными силовыми агрегатами.

Как мы помним, в 2015 там прошел известный на весь мир «Дизельгейт».

В России дизельные машины хорошо себя зарекомендовали. Поэтому вероятно будут еще довольно долго в тренде.