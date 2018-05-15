Пьяный водитель пошёл на таран полицейского УАЗа 

Дорожно-транспортное происшествие по вине нетрезвого автолюбителя произошло в Коломне. Сотрудники ДПС обратили внимание на иномарку, которая двигалась по проезжей части, постоянно нарушая правила дорожного движения. На требование полицейских остановиться водитель не отреагировал, он лишь ускорился и попытался оторваться от преследования. Сотрудники ДПС сориентировали ближайшие наряды и приняли решение перегородить выезд с второстепенной дороги на главную с помощью служебной машины, у который были включены световые и звуковые сигналы. Однако водитель иномарки снова не отреагировал. В итоге автомобиль врезался в полицейский УАЗ и остановился. Задержанный 53-летний водитель был в нетрезвом состоянии, сообщил, что употреблял водку, но давать какие-либо иные пояснения и проходить медицинское освидетельствование отказался.