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Пьяный водитель пошёл на таран полицейского УАЗа
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Пьяный водитель пошёл на таран полицейского УАЗа 

Рамблер 18 часов назад
Дорожно-транспортное происшествие по вине нетрезвого автолюбителя произошло в Коломне. Сотрудники ДПС обратили внимание на иномарку, которая двигалась по проезжей части, постоянно нарушая правила дорожного движения. На требование полицейских остановиться водитель не отреагировал, он лишь ускорился и попытался оторваться от преследования. Сотрудники ДПС сориентировали ближайшие наряды и приняли решение перегородить выезд с второстепенной дороги на главную с помощью служебной машины, у который были включены световые и звуковые сигналы. Однако водитель иномарки снова не отреагировал. В итоге автомобиль врезался в полицейский УАЗ и остановился. Задержанный 53-летний водитель был в нетрезвом состоянии, сообщил, что употреблял водку, но давать какие-либо иные пояснения и проходить медицинское освидетельствование отказался.
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