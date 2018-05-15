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«УАЗ» протаранил иномарку на Бору
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«УАЗ» протаранил иномарку на Бору 

Newsroom24 55 минут назад
Фото: Newsroom24
«УАЗ» протаранил иномарку на Бору, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло около двух часов дня 14 мая на 40 километре автодороги Нижний Новгород — Киров. Мужчина 1957 г.р. (водительский стаж 43 года), управляя автомобилем «УАЗ» при обгоне совершил столкновение с автомобилем «Джили».
В результате ДТП водитель «УАЗа» получил ушибы. Пострадала находившаяся в отечественном внедорожнике женщина 1959 г.р. Она госпитализирована с рублеными ранами и переломом плеча.
Фото предоставлено УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
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