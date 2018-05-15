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Дилерский центр Toyota выставил в шоу-руме уничтоженную Camry
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Дилерский центр Toyota выставил в шоу-руме уничтоженную Camry 

Motor.ru 42 минуты назад
Фото: Motor.ru
Дилерский центр Toyota of Surprise из штата Аризона выставил в шоу-руме седан Camry, попавший в ДТП с двумя тягачами. На автомобиле ехал сотрудник компании, который в аварии даже не пострадал.
На странице в сети Facebook дилер написал, что водитель Рамон Суарес ехал в аэропорт, чтобы встретить клиента. На одном из шоссе в его Toyota Camry сзади врезался грузовик, после чего машина отлетела в другой тягач, ехавший в попутном направлении.
При этом несмотря на силу удара, все двери у седана до сих пор открываются.
По словам главного менеджера Toyota of Surprise Льюиса Гольдштейна, представители марки советовали убрать разбитую машину, но он отказался, так как хотел наглядно показать клиентам, насколько безопасен автомобиль. Однако позднее в Toyota изменили свое решение и предложили организовать праздничное мероприятие.
Toyota Camry последнего поколения построена на модульной архитектуре TNGA с переработанными зонами программируемой деформации. Кузов седана сделан с использованием высокопрочных и сверхвысокопрочных сталей. Жесткость на кручение — на 30 процентов больше, чем у машины предыдущего поколения.
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