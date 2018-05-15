Нетрезвый житель Коломны устроил гонки с полицией

В Коломне мужчина проигнорировал инспекторов и решил прокатиться с ветерком по ночному городу. Как итог ‐ лобовое столкновение. Водитель признался в том, что пьян, но проходить медосвидетельствование почему‐то отказался.

То, что за рулем Хендая находился нетрезвый водитель, сотрудникам ДПС стало ясно сразу — мужчина пересекал сплошные и ехал на красный свет, нарушая все возможные правила. Чтобы задержать лихача, инспекторам пришлось вызвать дополнительный наряд полиции. Спустя несколько минут водитель на всей скорости влетел в служебную машину автоинспекторов.

В ходе погони инспекторами ДПС были ориентированы ближайшие наряды полиции. Сотрудниками

патрульно-постовой

службы полиции для предотвращения трагических последствий было принято решение перегородить выезд с второстепенной дороги на центральную проезжую часть служебной машиной. Водитель, попытался проехать без остановки мимо служебной автомашины, в результате совершил с ней столкновение, после чего был задержан правоохранителями

пресс-службы

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В аварии никто серьезно не пострадал, чего не скажешь о машине виновника ДТП и патрульном автомобиле. Теперь помимо штрафа и лишения прав, жителя Коломны ждет ремонт поврежденных машин.

Дорожно‐транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на втором километре внешней стороны МКАД во вторник утром.