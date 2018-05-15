Как и почему кнопка запуска мотора забирает жизни

Американские водители обеспокоены системой бесключевого запуска мотора. С 2006 года зафиксировано 28 смертей в результате — можно сказать — неосторожного обращения с автомобилем.

Даже водители с большим стажем иногда забывают элементарно заглушить автомобиль, припарковав его в гараже. После этой роковой невнимательности они отправляются в дом, вплотную примыкающий к гаражу. Помещения начинают постепенно заполняться угарным газом. Человек ложится спать, а наутро его находят мертвым.

Именно это произошло с Фредом Шаубом, который имеет за плечами 75-летний опыт вождения. Он поставил в гараж свой Toyota RAV4 и отправился в дом по своим делам, забрав ключ с собой, но не заглушив мотор. Через 29 часов в доме его тело нашел сын. Об этом пишет NYT.

Издание также приводит занятную статистику: с 2006 года 28 человек погибли по собственной неосторожности от отравления угарным газом, а еще 45 остались инвалидами.

Половина из 17 млн автомобилей, ежегодно реализуемых на рынке США, оснащена бесключевым запуском мотора. Система работает очень просто: брелок-ключ передает радиосигнал. Если автомобиль его распознает, мотор можно запустить простым нажатием кнопки.

Но зачастую водители, отвыкшие от необходимости вынуть физический ключ из замка зажигания, забывают нажать кнопку еще раз, чтобы заглушить мотор. Чаще всего это пожилые водители, которые не способны услышать звук работающего мотора — современные двигатели становятся все тише.

Семь лет назад Сообщество автомобильных инженеров призвало внедрить систему, которая подавала бы звуковой сигнал, оповещая водителя, что он вышел из машины, забыв заглушить мотор, и при необходимости автоматически глушила двигатель через какое-то время.

Национальное управление безопасностью движения на трассах США сразу одобрило эту инициативу. Она реализуется с помощью небольшого обновления программного обеспечения для автомобиля, что обошлось бы в копейки автопроизводителям. И тем страннее, что подобной функцией до сих пор не обязали оснащать вообще все автомобили на законодательном уровне — проект закона до сих пор не утвержден.

NYT пишет, что законотворцы положились на автопроизводителей и здравый смысл. Однако исследование показало, что лишь 17 автопроизводителей на рынке США установили такую функцию в свои автомобили — остальные не стали обременять себя лишней работой и тратами.