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Фото: McLaren вылетел с трассы, дважды перевернулся и загорелся. Все остались живы
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Фото: McLaren вылетел с трассы, дважды перевернулся и загорелся. Все остались живы 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Участница Corsa Rally 2018 не справилась с управлением и в одном из поворотов вылетела с дороги на своем McLaren 720S. Инцидент произошел в пустыне Мохаве недалеко от Лас-Вегаса, пишет GTspirit.
По словам владелицы суперкара, она слишком поздно сбросила скорость и потеряла контроль над машиной. McLaren вылетел с дороги и дважды перевернулся. Возникший следом за этим пожар удалось быстро локализовать. Пассажир отделался незначительными травмами, а водитель получил переломы ребер.
В основе суперкара McLaren 720S лежит углепластиковый монокок Monocage II и карбоновое шасси. Модель оснащается четырехлитровой твин-турбо «восьмеркой» мощностью 720 лошадиных сил и 770 Нм момента. Агрегат работает в паре с семиступенчатым «роботом» SSG.
С места до 100 километров в час 720S способен разгоняться за 2,9 секунды, до 200 — за 7,8 секунды. Максимальная скорость суперкара составляет 341 километр в час. При этом, чтобы полностью остановиться с 200 километров в час двухдверке необходимо 117 метров и 4,6 секунды.
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