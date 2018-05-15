Фото: McLaren вылетел с трассы, дважды перевернулся и загорелся. Все остались живы

Участница Corsa Rally 2018 не справилась с управлением и в одном из поворотов вылетела с дороги на своем McLaren 720S. Инцидент произошел в пустыне Мохаве недалеко от Лас-Вегаса, пишет GTspirit.

По словам владелицы суперкара, она слишком поздно сбросила скорость и потеряла контроль над машиной. McLaren вылетел с дороги и дважды перевернулся. Возникший следом за этим пожар удалось быстро локализовать. Пассажир отделался незначительными травмами, а водитель получил переломы ребер.

В основе суперкара McLaren 720S лежит углепластиковый монокок Monocage II и карбоновое шасси. Модель оснащается четырехлитровой твин-турбо «восьмеркой» мощностью 720 лошадиных сил и 770 Нм момента. Агрегат работает в паре с семиступенчатым «роботом» SSG.

С места до 100 километров в час 720S способен разгоняться за 2,9 секунды, до 200 — за 7,8 секунды. Максимальная скорость суперкара составляет 341 километр в час. При этом, чтобы полностью остановиться с 200 километров в час двухдверке необходимо 117 метров и 4,6 секунды.