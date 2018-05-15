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Названы самые популярные дизельные авто в России
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Названы самые популярные дизельные авто в России 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
По итогам первого квартала 2018 года на российском рынке было реализовано 5 983 машины японского бренда с дизельными моторами. На втором месте по востребованности — модели BMW (5 001 шт.), а замыкает тройку Mitsubishi (3 088 шт.).
В топ-10 также попали Mercedes-Benz и Volkswagen (2598 и 2419 шт. соответственно), Kia (2360 шт.), Land Rover (1853 шт.), Renault (1838 шт.), Hyundai (1305 шт.) и Audi (1159 шт.).
По данным «Автостата», всего за отчетный период в России было реализовано 30,3 тыс. новых легковых машин, оснащенных дизельными двигателями. Доля таких автомобилей составила 8,3% от общего объема рынка.
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