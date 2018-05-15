Названы самые популярные дизельные авто в России

По итогам первого квартала 2018 года на российском рынке было реализовано 5 983 машины японского бренда с дизельными моторами. На втором месте по востребованности — модели BMW (5 001 шт.), а замыкает тройку Mitsubishi (3 088 шт.).

По данным «Автостата», всего за отчетный период в России было реализовано 30,3 тыс. новых легковых машин, оснащенных дизельными двигателями. Доля таких автомобилей составила 8,3% от общего объема рынка.