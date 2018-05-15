В Пензе инспекторы поймали пьяного автомобилиста, ехавшего по ночной Терновке

В Пензе полицейские завели уголовное дело в отношении 29-летнего автовладельца иномарки «Форд» , разъезжавшего по ночным дорогам.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД , в Пензе ночью на улице Пушанина инспекторы задержали вызвавший подозрение автомобиль.

После освидетельствования владельца машины установлено, что пензенец сел за руль в нетрезвом виде. При этом ранее он уже был подвергнут административному наказанию за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения.

«По факту нарушения правил дорожного движения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет», — добавили в пресс-службе управления.