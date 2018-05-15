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Автоледи въехала в магазин в результате ДТП в Новороссийске
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Автоледи въехала в магазин в результате ДТП в Новороссийске 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Югополис
Серьезная авария с участием двух легковушек произошла в Новороссийске 15 мая. Автомобили Lada и Kia столкнулись на пересечении улицы Видова с улицей Щорса. В результате этого иномарка въехала в продуктовый магазин, сообщила «Наша газета Новороссийск».
Как рассказали очевидцы, водитель отечественной легковушки перестраивался за грузовым автомобилем и не сразу заметил иномарку.
«Видимо, автомобиль Kia занесло, он проехал через бордюр, немного зацепил фасад магазина и снес ворота. Сразу после аварии люди побежали на помощь к водителю иномарки», — рассказала местная жительница Инна М.
Через пять минут после ДТП приехала скорая.
Женщина погибла при столкновении легковушки и грузовика в Башкирии. Виновник аварии ехал вместе с супругой и трехлетней дочерью. В какой-то момент мужчина хотел повернуть налево и не пропустил ехавший на него грузовик.
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