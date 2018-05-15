Автоледи въехала в магазин в результате ДТП в Новороссийске

Серьезная авария с участием двух легковушек произошла в Новороссийске 15 мая. Автомобили Lada Kia столкнулись на пересечении улицы Видова с улицей Щорса. В результате этого иномарка въехала в продуктовый магазин, сообщила «Наша газета Новороссийск».

Как рассказали очевидцы, водитель отечественной легковушки перестраивался за грузовым автомобилем и не сразу заметил иномарку.

«Видимо, автомобиль Kia занесло, он проехал через бордюр, немного зацепил фасад магазина и снес ворота. Сразу после аварии люди побежали на помощь к водителю иномарки», — рассказала местная жительница Инна М.

Через пять минут после ДТП приехала скорая.

Женщина погибла при столкновении легковушки и грузовика в Башкирии. Виновник аварии ехал вместе с супругой и трехлетней дочерью. В какой-то момент мужчина хотел повернуть налево и не пропустил ехавший на него грузовик.