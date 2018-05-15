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Пошел на таран: «Жигули» сорвались с буксира и разбили машину на Бердском шоссе
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Пошел на таран: «Жигули» сорвались с буксира и разбили машину на Бердском шоссе 

ngs.ru 31 минуту назад
Фото: ngs.ru
Сегодня вечером на пересечении Бердского шоссе и Университетского проспекта произошло ДТП с участием автомобиля, который везли на жёсткой сцепке. Авария произошла около 20:00.
Сцепка, на которой Honda буксировала «Жигули», сломалась во время движения по Бердскому шоссе неподалеку от пересечения с Университетским проспектом. В результате автомобиль «Жигули» выехал в левый ряд и столкнулся с KIA.
НГС. НОВОСТИ в прошлом году писали об аварии, причиной которой также стала жёсткая сцепка, не выдержавшая нагрузки.
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