Пошел на таран: «Жигули» сорвались с буксира и разбили машину на Бердском шоссе

Сегодня вечером на пересечении Бердского шоссе и Университетского проспекта произошло ДТП с участием автомобиля, который везли на жёсткой сцепке. Авария произошла около 20:00. Сцепка, на которой Honda буксировала «Жигули», сломалась во время движения по Бердскому шоссе неподалеку от пересечения с Университетским проспектом. В результате автомобиль «Жигули» выехал в левый ряд и столкнулся с KIA НГС. НОВОСТИ в прошлом году писали об аварии, причиной которой также стала жёсткая сцепка, не выдержавшая нагрузки.