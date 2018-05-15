МВД предложило отказаться от знака «Шипы» на автомобилях

МВД России предложили освободить автомобилистов от обязанности устанавливать знак «Шипы» при наличии шипованной резины.

Этот знак потерял актуальность, так как динамические характеристики движения машины определяются другими факторами, считают в ведомстве, передают "Аргументы недели"

Авторы инициативы добавили, что знак на заднем стекле автомобиля ограничивает обзор водителю и является небезопасным.

Зимой прошлого года водителей начали штрафовать за отсутствие знака «Шипы». Речь идет о тех, кто сменили летнюю резину на шипованную, но не прикрепил знак.