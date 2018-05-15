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МВД предложило отказаться от знака «Шипы» на автомобилях
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МВД предложило отказаться от знака «Шипы» на автомобилях 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В МВД России предложили освободить автомобилистов от обязанности устанавливать знак «Шипы» при наличии шипованной резины.
Этот знак потерял актуальность, так как динамические характеристики движения машины определяются другими факторами, считают в ведомстве, передают "Аргументы недели".
Авторы инициативы добавили, что знак на заднем стекле автомобиля ограничивает обзор водителю и является небезопасным.
Зимой прошлого года водителей начали штрафовать за отсутствие знака «Шипы». Речь идет о тех, кто сменили летнюю резину на шипованную, но не прикрепил знак.
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