МВД предложило отказаться от знака «Шипы» на автомобилях 

В МВД России предложили освободить автомобилистов от обязанности устанавливать знак «Шипы» при наличии шипованной резины.
Этот знак потерял актуальность, так как динамические характеристики движения машины определяются другими факторами, считают в ведомстве, передают "Аргументы недели".
Авторы инициативы добавили, что знак на заднем стекле автомобиля ограничивает обзор водителю и является небезопасным.
Зимой прошлого года водителей начали штрафовать за отсутствие знака «Шипы». Речь идет о тех, кто сменили летнюю резину на шипованную, но не прикрепил знак.