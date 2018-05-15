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Ее не обгонят: «Газель» с мотором V8 Toyota и салоном от BMW
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Ее не обгонят: «Газель» с мотором V8 Toyota и салоном от BMW 

Авторамблер 28 минут назад
Фото: Авторамблер
Историей этого уникального автомобиля поделился его владелец, представившийся на Drive2 под ником DON-GAZon. В руках своего любящего хозяина фургон находится почти двадцать лет — купили его новым в 1999 году, а в 2005-м все только началось.
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