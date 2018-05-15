Ещё
Ее не обгонят: «Газель» с мотором V8 Toyota и салоном от BMW
Далее:
Читайте также:
Найти
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Ее не обгонят: «Газель» с мотором V8 Toyota и салоном от BMW
Авторамблер
28 минут назад
Комментарии
Фото:
Авторамблер
Историей этого уникального автомобиля поделился его владелец, представившийся на Drive2 под ником DON-GAZon. В руках своего любящего хозяина фургон находится почти двадцать лет — купили его новым в 1999 году, а в 2005-м все только началось.
Авторамблер: последние новости
"Ты че, попутал?": капитан-мажор Росгвардии останется на службе
В России отменяют скидки на новые автомобили
"Мост глупости" готовится поймать "юбилейную "Газель"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась ситуация с правами Путина
179
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто
18
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
1195
Бензин дешевле 40 рублей становится дефицитом
137
МВД предложило отменить знак «Шипы»
6
Видео
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости
Автоспорт
03:20
Прояснилась ситуация с правами Путина
Автоновости
Автоспорт
LIVE: Открытие Крымского моста
Автоновости
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП
Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:36
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто
Автоновости
02:55
Новый лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа
Бортжурнал
01:44
Пьяный водитель пошёл на таран полицейского УАЗа
ДТП
00:28
«Жигули» ушли под землю в Перми
ДТП
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение