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Известна стоимость Hyundai Veloster для американских покупателей
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Известна стоимость Hyundai Veloster для американских покупателей 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
На территорию США Hyundai Veloster 2019 года приедет уже скоро. Теперь известны цены от производителя.
Если верить сообщениям, то базовый вариант обойдется потребителю примерно 19 с половиной тысяч долларов, включая затраты по доставке. Дальше возможно увеличение цены с учетом модификации автомобиля.
Изначальный вариант будет снабжен двигателем в два литра с мощностью в 147 лошадиные силы. К нему можно подобрать автоматическую или механическую коробку передач в 6 ступеней.
Когда покупатель захочет приобрести мотор с турбонаддувом в 1,6 литра, автомобиль обойдется почти в 30 тысяч долларов с учетом транспортных затрат. Впрочем, вариант с выбором трансмиссии может снизить стоимость.
Безопасности водителя также уделено внимание. В автомобилях обеих вариантов есть место для датчиков движения и контролю с возможным наездом на пешехода.
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