Известна стоимость Hyundai Veloster для американских покупателей 

На территорию США Hyundai Veloster 2019 года приедет уже скоро. Теперь известны цены от производителя.
Если верить сообщениям, то базовый вариант обойдется потребителю примерно 19 с половиной тысяч долларов, включая затраты по доставке. Дальше возможно увеличение цены с учетом модификации автомобиля.
Изначальный вариант будет снабжен двигателем в два литра с мощностью в 147 лошадиные силы. К нему можно подобрать автоматическую или механическую коробку передач в 6 ступеней.
Когда покупатель захочет приобрести мотор с турбонаддувом в 1,6 литра, автомобиль обойдется почти в 30 тысяч долларов с учетом транспортных затрат. Впрочем, вариант с выбором трансмиссии может снизить стоимость.
Безопасности водителя также уделено внимание. В автомобилях обеих вариантов есть место для датчиков движения и контролю с возможным наездом на пешехода.