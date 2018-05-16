В Закарпатье в ДТП с двумя боевыми машинами пострадали четыре человека

В Закарпатской области Украины в Мукачево столкнулись две боевые машины, в результате произошедшего пострадали четверо военнослужащих.

Об этом информирует УНИАН со ссылкой на сообщение 128-й горно-пехотной бригады Украины.

«Во время проведения занятий по боевой подготовке в воинской части А1556 (г. Мукачево) на Ужгородском участке полигона, при движении в колонне, произошло столкновение двух единиц боевых машин», — говорится в сообщении.

Пострадавшим оперативно оказали первую медицинскую помощь. Они были госпитализированы.

По факту произошедшего командование воинской части назначило служебное расследование.