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В результате ДТП под Владимиром с участием фуры погиб один человек, пятеро пострадали
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В результате ДТП под Владимиром с участием фуры погиб один человек, пятеро пострадали 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИМИР, 15 мая. /ТАСС/. Пассажирка легкового автомобиля Kia Optima скончалась, еще пять человек, в том числе двое подростков, получили серьезные травмы в ДТП с участием грузовика во Владимирской области. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
"15 мая 2018 года около 17:30 на 106 км федеральной автодороги М-7 «Волга» [Петушинский район Владимирской области] произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств, в результате которого пострадали пять человек, один скончался", — уточнили в ведомстве.
По предварительной информации, 38-летний житель Нижегородской области, водитель автомобиля Kia Optima, двигаясь по левой полосе дороги в сторону Владимира, совершил выезд в сторону полосы встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Scania R114 с полуприцепом под управлением жителя Калужской области 1965 года рождения, который двигался в сторону Москвы.
"От удара автомобиль Kia Optima отбросило в правый [северный] придорожный кювет встречного направления, а автомобиль марки Scania совершил съезд в правый [южный] придорожный кювет встречного направления", — сообщили в полиции.
В результате ДТП одна из пассажирок Kia Optima от полученных травм скончалась в медицинском учреждении, водитель и четверо других пассажиров указанного автомобиля, в том числе две несовершеннолетние девушки (2003 и 2005 годов рождения), госпитализированы с тяжелыми травмами.
По предварительной версии, авария произошла из-за того, что водитель Kia Optima заснул за рулем от переутомления. По факту происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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