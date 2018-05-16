Во Владимирской области произошло серьезное ДТП

Вечером 15 мая на 106 километре автодороги М-7 «Волга» (Петушинский район Владимирской области) произошло ДТП с участием 2 транспортных средств.

38-летний житель Нижегородской области, водитель « Киа Оптима», двигаясь по левой полосе дороги в сторону города Владимира, совершил выезд в сторону дороги, предназначенной для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Скания Р114» под управлением жителя Калужской области, осуществлявшим движение по правой полосе дороги в сторону города Москвы.

От удара автомобиль «Киа» отбросило в правый кювет встречного направления, а автомобиль марки «Скания» совершил съезд в правый придорожный кювет встречного направления.

В результате ДТП одна из пассажирок «Киа Оптима» от полученных травм скончалась, водитель и четверо других пассажиров указанного автомобиля, в том числе две несовершеннолетние девушки, госпитализированы с тяжелыми травмами.

По предварительной версии, ДТП могло произойти в результате того, что водитель «Киа» заснул за рулем от переутомления.

Федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» — автомобильная дорога федерального значения Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа (с подъездами к Владимиру, Иванову, Чебоксарам, Ижевску, Перми). Часть европейского маршрута Е22, часть трассы от Елабуги до Уфы относится к европейскому маршруту Е017.