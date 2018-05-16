На Вайнера сгорели припаркованные рядом Ford Explorer и Kia Sportage

Ночью около 02:15 у дома № 15 по улице Вайнера сгорели две иномарки. Автомобили были припаркованы на местах для инвалидов неподалёку от ТЦ «Бум». Огонь полностью уничтожил Ford Explorer и повредил Kia Sportage , которая стояла справа от него. Сейчас полиция устанавливает владельцев автомобилей.

— Машины стояли на местах для инвалидов, но никаких наклеек на них не было. Может быть подожгли, — рассказал Е1.RU читатель, который видел, как сгорели автомобили.

На место выезжали две машины пожарных. Чтобы добраться до горящих автомобилей им пришлось заехать на пешеходную улицу.