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На Вайнера сгорели припаркованные рядом Ford Explorer и Kia Sportage
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На Вайнера сгорели припаркованные рядом Ford Explorer и Kia Sportage 

e1.ru 38 минут назад
Фото: e1.ru
Ночью около 02:15 у дома № 15 по улице Вайнера сгорели две иномарки. Автомобили были припаркованы на местах для инвалидов неподалёку от ТЦ «Бум». Огонь полностью уничтожил Ford Explorer и повредил Kia Sportage, которая стояла справа от него. Сейчас полиция устанавливает владельцев автомобилей.
— Машины стояли на местах для инвалидов, но никаких наклеек на них не было. Может быть подожгли, — рассказал Е1.RU читатель, который видел, как сгорели автомобили.
На место выезжали две машины пожарных. Чтобы добраться до горящих автомобилей им пришлось заехать на пешеходную улицу.
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