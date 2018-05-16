Apple расширила автопарк «беспилотников» и обошла Tesla

Apple прибавило еще десять автономных машин к своему автопарку «беспилотников», в котором ранее находилось 45 моделей. Таким образом, компания выходит на вторую строчку рейтинга по числу беспилотных автомобилей в США. Об этом сообщило издание Mac Reports.

Apple удалось обойти Tesla по числу беспилотных автомобилей. Несмотря на это, наибольшее число опытных образцов все же числится у General Motors — у него 104 беспилотных машины.

В автопарке Apple находятся 55 автомобилей, готовых к проведению тестовых заездов по дорогам для общего пользования.

Так, Tesla, на счету которой 53 автомобиля, теперь находится на четвертой строчке, а сразу за ней идет BMW c 12 «беспилотниками».

В общей сумме все компании, которые занимаются изучением автопилота в США, насчитывают 409 «беспилотников».

Во вторник, 8 мая, в России прошли первые испытания беспилотных автомобилей. Каким будет автомобиль будущего и безопасен ли он, разбирался «360».