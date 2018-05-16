Ещё
Apple расширила автопарк «беспилотников» и обошла Tesla
Далее:
Читайте также:
Ещё

Apple расширила автопарк «беспилотников» и обошла Tesla 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Apple прибавило еще десять автономных машин к своему автопарку «беспилотников», в котором ранее находилось 45 моделей. Таким образом, компания выходит на вторую строчку рейтинга по числу беспилотных автомобилей в США. Об этом сообщило издание Mac Reports.
Apple удалось обойти Tesla по числу беспилотных автомобилей. Несмотря на это, наибольшее число опытных образцов все же числится у General Motors — у него 104 беспилотных машины.
В автопарке Apple находятся 55 автомобилей, готовых к проведению тестовых заездов по дорогам для общего пользования.
Так, Tesla, на счету которой 53 автомобиля, теперь находится на четвертой строчке, а сразу за ней идет BMW c 12 «беспилотниками».
В общей сумме все компании, которые занимаются изучением автопилота в США, насчитывают 409 «беспилотников».
Во вторник, 8 мая, в России прошли первые испытания беспилотных автомобилей. Каким будет автомобиль будущего и безопасен ли он, разбирался «360».
360tv.ru: последние новости
СМИ: дочь адвоката Шурыгиной сбила шестилетнего мальчика в Ульяновске Полицейские из Петрозаводска спасли жизнь пятилетнему мальчику 18 человек пострадали при обрушении трибуны в Барселоне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев ищет ответ на вопрос: «Как Россия построила мост?»355
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто26
Путин на Крымском мосту объявил о чуде1204
Прояснилась ситуация с правами Путина185
Крымский мост открыт. Следующая цель — «Таврида»97
Видео
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости Автоспорт
03:20
Прояснилась ситуация с правами Путина
Автоновости Автоспорт
LIVE: Открытие Крымского моста
Автоновости
02:48
Крымский мост открыт. Следующая цель — «Таврида»
Бортжурнал
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:36
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто
Автоновости
02:55
Новый лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа‍
Бортжурнал
01:44
Пьяный водитель пошёл на таран полицейского УАЗа
ДТП
00:28
«Жигули» ушли под землю в Перми
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение