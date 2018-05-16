В Красноярском крае на трассе в ДТП погибли двое

Два человека погибли в ДТП на трассе Красноярск — Енисейск. Очевидцы разместили фотографии с места трагедии в социальных сетях.

По данным ГИБДД, авария произошла на 139 км трассы вечером 15 мая. Автомобиль Toyota Camry, потеряв управление, врезался в бетонный отбойник. В машине находились два человека — водитель 44 лет и 31-летний пассажир. От полученных травм они скончались на месте.

Иномарка ехала со стороны Лесосибирска. На участке, где произошла авария, идёт дорожный ремонт. Там были установлены предупреждающие знаки и светофор.

Другие подробности аварии, в том числе, наличие состояния алкогольного опьянения у водителя, выясняют дорожные полицейские.

Недавно мы писали о ДТП, в котором погибли четыре человека. В Ермаковском районе на трассе микроавтобус столкнулся с экскаватором. Ещё пятеро получили травмы.