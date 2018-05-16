Ещё
В Новосибирске поймали серийных угонщиков автомобилей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Новосибирске поймали серийных угонщиков автомобилей 

АиФ-Новосибирск 26 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
С ноября 2015 года по октябрь 2017 года двое жителей Новосибирска 34 года и 35 лет (которые раньше не были судимы) воровали автомобили иностранного производства.
Мужчины сканировали радиосигнал охранной сигнализации выбранного автомобиля специальным электронным устройством, потом вскрывали дверной замок с использованием ключа-проворота, взламывали замок зажигания и при помощи отвертки запускали двигатель, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
«Добычу» обвиняемые перегоняли в микрорайон «Затон»: оставляли в безлюдном месте, снимали регистрационные знаки. А через несколько дней в этом же микрорайоне путем закладки получали денежные средства за украденные автомобили.
13.10.2017 воришек все-таки поймали. Всего установлено 11 эпизодов краж автомобилей различных марок, среди которых «Тойота Королла», «Мицубиси Лансер», «Тойота Премио», «Тойота Карина», «Тойота Алекс» и другие. А еще три факта подделки идентификационного номера транспортного средства (ст. 326 Уголовного кодекса РФ). Общий ущерб от преступной деятельности обвиняемых составил более 3 млн 440 тысяч рублей. Обвиняемые находятся под стражей.
АиФ-Новосибирск: последние новости
На Димитровском мосту водитель иномарки сбил дорожного рабочего и скрылся У поселка Приморский в автоаварии пострадали женщина и дети В мегаполисе трамвай врубился в самосвал и сошел с рельсов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост открыт для движения автомобилей134
Киев ищет ответ на вопрос: «Как Россия построила мост?»370
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто26
В России внедрят новый механизм расчета ОСАГО12
Прояснилась ситуация с правами Путина186
Видео
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
Прояснилась ситуация с правами Путина
Автоновости Автоспорт
LIVE: Открытие Крымского моста
Автоновости
02:48
Крымский мост открыт. Следующая цель — «Таврида»
Бортжурнал
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:36
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто
Автоновости
02:55
Новый лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа‍
Бортжурнал
01:44
Пьяный водитель пошёл на таран полицейского УАЗа
ДТП
00:28
«Жигули» ушли под землю в Перми
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение