В Новосибирске поймали серийных угонщиков автомобилей 

С ноября 2015 года по октябрь 2017 года двое жителей Новосибирска 34 года и 35 лет (которые раньше не были судимы) воровали автомобили иностранного производства.
Мужчины сканировали радиосигнал охранной сигнализации выбранного автомобиля специальным электронным устройством, потом вскрывали дверной замок с использованием ключа-проворота, взламывали замок зажигания и при помощи отвертки запускали двигатель, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
«Добычу» обвиняемые перегоняли в микрорайон «Затон»: оставляли в безлюдном месте, снимали регистрационные знаки. А через несколько дней в этом же микрорайоне путем закладки получали денежные средства за украденные автомобили.
13.10.2017 воришек все-таки поймали. Всего установлено 11 эпизодов краж автомобилей различных марок, среди которых «Тойота Королла», «Мицубиси Лансер», «Тойота Премио», «Тойота Карина», «Тойота Алекс» и другие. А еще три факта подделки идентификационного номера транспортного средства (ст. 326 Уголовного кодекса РФ). Общий ущерб от преступной деятельности обвиняемых составил более 3 млн 440 тысяч рублей. Обвиняемые находятся под стражей.