В Новосибирске поймали серийных угонщиков автомобилей

С ноября 2015 года по октябрь 2017 года двое жителей Новосибирска 34 года и 35 лет (которые раньше не были судимы) воровали автомобили иностранного производства.

Мужчины сканировали радиосигнал охранной сигнализации выбранного автомобиля специальным электронным устройством, потом вскрывали дверной замок с использованием ключа-проворота, взламывали замок зажигания и при помощи отвертки запускали двигатель, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.

«Добычу» обвиняемые перегоняли в микрорайон «Затон»: оставляли в безлюдном месте, снимали регистрационные знаки. А через несколько дней в этом же микрорайоне путем закладки получали денежные средства за украденные автомобили.