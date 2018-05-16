Два человека погибли, трое пострадали в ДТП на трассе в Иркутской области

ИРКУТСК, 16 мая. / ТАСС /. Полиция Иркутской области выясняет обстоятельства ДТП с участием грузовой машины, в результате которого два человека погибли и еще трое пострадали, сообщает в среду пресс-служба регионального ГУ МВД

Авария произошла вечером 15 мая на Качугском тракте в 20 километрах от областного центра.

"Около десяти часов вечера в дежурную часть поступило сообщение о столкновении автомобилей «КамАЗ» и Honda StepWGN. По предварительной информации, водитель иномарки, следовавший в сторону Иркутска, врезался в попутный грузовик, груженый перегноем", — говорится в сообщении.

В результате происшествия погибли водитель и пассажир легкового авто, еще трое человек, находившиеся с ними, получили травмы и ушибы. Управлявший грузовой техникой мужчина не пострадал.

Полиция ищет свидетелей и очевидцев автоаварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.