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Два человека погибли, трое пострадали в ДТП на трассе в Иркутской области
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Два человека погибли, трое пострадали в ДТП на трассе в Иркутской области 

ТАСС 1 час назад
ИРКУТСК, 16 мая. /ТАСС/. Полиция Иркутской области выясняет обстоятельства ДТП с участием грузовой машины, в результате которого два человека погибли и еще трое пострадали, сообщает в среду пресс-служба регионального ГУ МВД.
Авария произошла вечером 15 мая на Качугском тракте в 20 километрах от областного центра.
"Около десяти часов вечера в дежурную часть поступило сообщение о столкновении автомобилей «КамАЗ» и Honda StepWGN. По предварительной информации, водитель иномарки, следовавший в сторону Иркутска, врезался в попутный грузовик, груженый перегноем", — говорится в сообщении.
В результате происшествия погибли водитель и пассажир легкового авто, еще трое человек, находившиеся с ними, получили травмы и ушибы. Управлявший грузовой техникой мужчина не пострадал.
Полиция ищет свидетелей и очевидцев автоаварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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